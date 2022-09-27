Сборная Украины в матче за лидерство в группе Лиги наций принимает Шотландию. Стартовые составы и онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 6-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Шотландии начнётся в 21:45 по киевскому времени. Трансляция пройдёт в рамках информационного марафона "Единые новости" на телеканалах ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", которые транслируются в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Абоненты, пользующиеся спутниковым телевидением, не смогут посмотреть поединок на названых каналах. Но он также будет доступен для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола и непосредственно в этой новости. Текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Сборная Шотландии перед последним матчем лидирует в группе В1, опережая Украину на два очка, поэтому для победы в квартете "сине-жёлтым" нужно выигрывать. Если это удастся, подопечные Александра Петракова вернутся в элитный дивизион Лиги наций.

Стартовые составы

Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Игнатенко, Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Мудрик – Довбик.

Запасные: Ризнык, Волынец, Бондарь, Михайличенко, Кривцов, Сарапий, Яремчук, Цыганков, Пихалёнок, Качараба, Зубков, Караваев.

Шотландия: Гордон – Фрейзер, Портеус, Хендри, Хики, Тейлор – Макгинн, Джек, Макгрегор, Маклин – Адамс.

Запасные: Макрори, Келли, Галлахер, Кингсли, Дайкс, Кристи, Гилмор, Маккей, Релстон, Армстронг, Дойг.

Украина – Шотландия: анонс решающего матча Лиги наций