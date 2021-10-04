Украина провела первую тренировку перед октябрьскими матчами квалификации к ЧМ-2022 – все легионеры уже с командой
Сборная Украины в понедельник начала октябрьский цикл вечерней тренировкой под руководством Александра Петракова.
Первое занятие на сборе было восстановительным, сообщает официальный сайт УАФ.
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В лагере национальной команды осталось 24 исполнителя. 22 из них начали разминку, через 15 минут после начала к команде присоединился Андрей Ярмоленко. Он прибыл на НТК имени Банникова прямо из аэропорта. Зато Игорь Харатин прилетел позже и сразу уехал в гостиницу. Там вечером у команды будет теоретическое занятие.
Во вторник сборная Украины начнет полноценную подготовку к матчу с Финляндией (9 октября) в режиме двукратных тренировок.
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