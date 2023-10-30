Чемпіонат світу з міні-футболу, 3-й тур групового етапу

Група С

Чехія – Україна – 7:0

Після поразки від Таїланду (0:2) "синьо-жовтим" залишалося лише громити фаворита групи. Чехи виграли обидва свої матчі, зокрема, розтрощили тих самих тайців 6:0.

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Надії команди Віталія Мельника випарувалися дуже швидко. Чехи вкотре довели свою перевагу над рештою квартету, розгромивши Україну з рахунком 7:0. У плей-офф виходять "пивовари" і Таїланд, натомість наша збірна разом з Алжиром покидає турнір.

Нагадаємо, ЧС-2023 з міні-футболу відбувається на острові Аль-Марджан в еміраті Рас-ель-Хайма (ОАЕ ) з 26 жовтня по 4 листопада. Чинним переможцем Мундіалю є Мексика, яка 4 роки тому впевнено здолала Бразилію (4:0) у фіналі. Україна тоді посіла восьме місце.

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