Україна програла Чехії 0:7 і завершила виступи на чемпіонаті світу з міні-футболу
Збірна України не змогла подолати груповий етапі міні-футбольного ЧС-2023.
Чемпіонат світу з міні-футболу, 3-й тур групового етапу
Група С
Чехія – Україна – 7:0
Після поразки від Таїланду (0:2) "синьо-жовтим" залишалося лише громити фаворита групи. Чехи виграли обидва свої матчі, зокрема, розтрощили тих самих тайців 6:0.
Ліга чемпіонів, футзал: ХІТ вирвав нічию на останніх секундах, гарантувавши собі друге місце у групі
Надії команди Віталія Мельника випарувалися дуже швидко. Чехи вкотре довели свою перевагу над рештою квартету, розгромивши Україну з рахунком 7:0. У плей-офф виходять "пивовари" і Таїланд, натомість наша збірна разом з Алжиром покидає турнір.
Нагадаємо, ЧС-2023 з міні-футболу відбувається на острові Аль-Марджан в еміраті Рас-ель-Хайма (ОАЕ ) з 26 жовтня по 4 листопада. Чинним переможцем Мундіалю є Мексика, яка 4 роки тому впевнено здолала Бразилію (4:0) у фіналі. Україна тоді посіла восьме місце.
"Із Ростова приїхали "казаки" з автоматами": екс-кіпер Зорі став віце-чемпіоном світу і пояснює, що таке сокка