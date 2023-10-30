Чемпионат мира по мини-футболу, 3-й тур группового этапа

Группа С

Чехия – Украина – 7:0

После поражения от Таиланда (0:2) "сине-желтым" оставалось только громить фаворита группы. Чехи выиграли оба своих матча, в частности, разбили тех же тайцев 6:0.

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Надежды команды Виталия Мельника улетучились очень быстро. Чехи в очередной раз доказали свое преимущество над остальными участниками квартета, разгромив Украину со счетом 7:0. В плей-офф выходят "пивовары" и Таиланд, а наша сборная вместе с Алжиром покидает турнир.

Напомним, ЧМ-2023 по мини-футболу проходит на острове Аль-Марджан в эмирате Рас-эль-Хайма (ОАЭ) с 26 октября по 4 ноября. Действующим победителем Мундиаля является Мексика, которая 4 года назад уверенно одолела Бразилию (4:0) в финале. Украина тогда заняла восьмое место.

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