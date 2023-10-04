Чемпионат мира 2030 года состоится в Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Аргентине и Парагвае. Об этом информирует Marca, уточняя, что вскоре ФИФА объявит об этом официально. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес уже подтвердил в своём Твиттере, что южноамериканские страны примут первые матчи ЧМ-2030.

Украина таки будет претендовать на проведение ЧМ-2030 – четыре страны подадут совместную заявку

Аргентина, Уругвай и Парагвай "откроют" Мундиаль, после чего основная часть турнира будет сыграна в Испании, Португалии и Марокко. У южноамериканской заявки были проблемы с инфраструктурой для полного одобрения ФИФА, поэтому организация приняла соломоново решение объединить две заявки в одну.

Напомним, что изначально Украина, Испания и Португалия подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030. Однако после скандала, связанного с президентом УАФ Андреем Павелко, Украину в этом списке заменил Марокко.