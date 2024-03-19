Півзахисник Полісся Еміль Мустафаєв отримав дебютний виклик до національної збірної Азербайджану, інформує тамтешня федерація футболу.

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У 22-річного гравця азербайджанське походження, але народився та виріс він в Україні. Свого часу Руслан Ротань хотів "завербувати" хавбека в українську молодіжку, проте той вже дав обіцянку Азербайджану, за який потім зіграв 3 матчі. Ще у грудні минулого року Мустафаєв заявляв, що на рівні національних збірних готовий змінити свій вибір. Втім, запрошення від України не надійшло, натомість Азербайджан знову не дрімав. Еміль разом з "Міллі" вже готується до спарингів проти Монголії (22 березня) і Болгарії (25-го).

Додамо, що у нинішньому сезоні Мустафаєв провів за Полісся 13 матчів, оформивши один гол та 2 асисти.

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