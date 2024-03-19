Полузащитник Полесья Эмиль Мустафаев получил дебютный вызов в национальную сборную Азербайджана, информирует тамошняя федерация футбола.

Украинский голкипер Бенфики признался, готов ли выступать за сборную Португалии

У 22-летнего игрока азербайджанское происхождение, но родился и вырос он в Украине. В свое время Руслан Ротань хотел "завербовать" хавбека в украинскую молодежку, однако тот уже дал обещание Азербайджану, за который потом сыграл 3 матча. Еще в декабре прошлого года Мустафаев заявлял, что на уровне национальных сборных готов изменить свой выбор. Впрочем, приглашение от Украины не поступило, зато Азербайджан снова не дремал. Эмиль вместе с "Милли" уже готовится к спаррингам против Монголии (22 марта) и Болгарии (25-го).

Добавим, что в нынешнем сезоне Мустафаев провел за Полесье 13 матчей, оформив один гол и 2 ассиста.

Украина – не Хорватия: почему нам нужен футбольный национализм, а "венгерскую лавочку" стоит закрывать