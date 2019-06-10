Україна – Люксембург: стартові склади на матч кваліфікації до Євро-2020

Україна приймає Люксембург в рамках четвертого туру відбору до Євро-2020. Стартові склади команд та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Люксембург на "Футбол 24", стартує о 21:45. На Арені Львів очікується аншлаг – національна збірна знову матиме розкішну підтримку. У п'ятницю підопічні Андрія Шевченка в прекрасному стилі розбили Сербію та зробили важливий крок до Євро-2020.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

"Синьо-жовті" очолюють групу В, маючи в активі 7 очок після матчів з Португалією, Сербією та Люксембургом. В гостях у "червоних левів" нас усміхнулася удача – ми вирвали перемогу в компенсований час завдяки автоголу. Сьогоднішній суперник України йде другим у турнірній таблиці. Люксембург набрав всі свої 4 бали в іграх проти Литви.

Стартові склади команд:

Україна: Пятов – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Циганков, Маліновський, Зінченко, Коноплянка – Яремчук.

Запасні: Паньків, Шепелєв, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравець, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко, Лунін.

Люксембург: Моріс – Шано, К. Мартінс, Жерсон – Янс, О.Тілль, Баррейро, Мартінс – Родрігес, В.Тілль, Да Мота.

Запасні: Шон, Кіпс, Махмутовіч, Мальже, Селіховіч, Хольц, Бензі, Сінані, Яніш, Тюрпель, Скендеровіч.

Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020