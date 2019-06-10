Украина – Люксембург: стартовые составы на матч квалификации к Евро-2020

Украина принимает Люксембург в рамках четвертого тура отбора к Евро-2020. Составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Люксембург на "Футбол 24", стартует в 21:45. На Арене Львов ожидается аншлаг – национальная сборная снова будет иметь роскошную поддержку. В пятницу подопечные Андрея Шевченко в прекрасном стиле разбили Сербию и сделали важный шаг к Евро-2020.

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"Сине-желтые" возглавляют группу В, имея в активе 7 очков после матчей с Португалией, Сербией и Люксембургом. В гостях у "красных львов" нас улыбнулась удача – мы вырвали победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сегодняшний соперник Украины идет вторым в турнирной таблице. Люксембург набрал все свои 4 балла в играх против Литвы.

Стартовые составы команд:

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Запасные: Панькив, Шепелев, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравец, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко, Лунин.

Люксембург: Морис – Шано, К. Мартинс, Жерсон – Янс, О.Тилль, Баррейро, Мартинс – Родригес, В.Тилль, Да Мота.

Запасные: Шон, Кипс, Махмутович, Мальже, Селихович, Хольц, Бензи, Синани, Яниш, Тюрпель, Скендерович.

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