Збірна України прийме команду Іспанії у матчі 4-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА. Коли і на якому каналі дивитись матч онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Україна – Іспанія відбудеться у вівторок, 13 жовтня, в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри четвертого туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Україна – Іспанія у прямому ефірі можна дивитися на каналах "Україна" і "Футбол 1", починаючи з 21:35. Перед грою на спеціалізованому каналі о 20:30 стартує студія "Головна команда", яка продовжить ефір о 23:40.

"Синьо-жовті" в суботу поступилися збірній Німеччини (1:2) вдома та опустилися на 3-тє місце в групі А4 Ліги націй. Натомість іспанці на виїзді мінімально здолали Швейцарію і зберегли лідерство в квартеті. В активі команди Луїса Енріке 7 очок.

Україна та Іспанія цієї осені зустрінуться вдруге. На початку вересня "Фурія роха" розтрощила українців у Мадриді, забивши 4 м'ячі без відповіді. Голами тоді відзначилися Серхіо Рамос (двічі), Ансу Фаті та Ферран Торрес.

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