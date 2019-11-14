Украина – Эстония: онлайн-трансляция матча

Украина принимает Эстонию в Запорожье на стадионе Славутич-Арена. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Эстония на "Футбол 24", стартует в 19:00. Если команда Шевченко досрочно выиграла свою игру отбора, то прибалты взяли лишь одно очко за 7 туров. Эстония исторически – один из самых удобных наших соперников. Все 4 предыдущих матча завершались победами "сине-желтых". Такой же провальный баланс против украинцев имеют также Казахстан, Андорра и... Сербия, с которой сыграем в воскресенье в последнем матче отбора Евро-2020. Если Эстония проиграет и этот матч, повторит антирекорд, принадлежащей Люксембургу (5 поражений за 5 матчей). Более того, Украина до сих пор даже не пропускала от эстонцев, как и от сербов (здесь разница по 0:10) и андоррцев (0:17).

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Украина: Лунин – Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь – Шахов, Сидорчук, Коваленко – Ярмоленко (к), Беседин, Цыганков

Запасные: Панькив, Шепелев, Шабанов, Швед, Яремчук, Коноплянка, Пятов, Иванисеня, Буяльский, Миколенко, Безус, Караваев

Эстония: Игонен – Камс (к), Баранов, Кууск, Пикк – Кяйт – Лийвак, Айнсалу, Крейда, Пури – Аниер