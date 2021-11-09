Збірні України та Болгарії зустрінуться в Одесі у контрольному поєдинку. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Спаринг Україна – Болгарія відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець. Це останній домашній матч "синьо-жовтих" у 2021 році. Початок гри – 11 листопада о 19:30. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Україна – Болгарія: прогноз на товариський матч

Україна – Болгарія: де дивитися товариський матч:

Зустріч у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1" (початок – о 19:20). Там же о 18:15 стартує передматчева студія "Головна команда", яка продовжить роботу після фінального свистка. Переглянути матч Україна – Болгарія онлайн можна на платформі Oll.tv (за наявності відповідної підписки).

А от звичної прямої трансляції на ТРК Україна цього разу не буде. На цьому телеканалі поєдинок можна буде подивитися тільки в записі (початок о 23:20).

Історія протистоянь України і Болгарії налічує лише 5 поєдинків, всі з яких мали товариський характер. Тричі перемагали "синьо-жовті", а ще дві гри завершилися внічию з однаковим рахунком 1:1. Востаннє команди зустрічалися 14 листопада 2012 року в Софії – тоді гол Олександра Кучера дозволив українцям святкувати мінімальну перемогу. Найкращим бомбардиром у матчах України і Болгарії є Андрій Шевченко, який забив 2 м'ячі.

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