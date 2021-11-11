Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" обрав перелік 23-х футболістів, які матимуть шанс зіграти у спарингу з Болгарією.

До протистояння з болгарами готувалися всі 25 гравців, які перебувають у розташуванні збірної. Відповідно, тренерський штаб повинен був відсіяти двох "зайвих" футболістів. Ними стали представники Динамо – Микола Шапаренко та Ілля Забарний, інформує офіційний сайт УАФ.

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Заявка збірної України на матч із Болгарією:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар Донецьк), Георгій Бущан (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар Донецьк), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо Київ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар Донецьк), Денис Гармаш (Динамо Київ).

Матч Україна – Болгарія стартує о 19:30. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію гри, яка відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець.

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