Україна – Словаччина: Шевченко може зробити 3 зміни у складі – названо кандидатів на основу

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може змінити стартовий склад на матч 2-го туру Ліги націй проти Словаччини, незважаючи на перемогу в першій грі.

У матчі Чехія – Україна 41-річний наставник не поставив на жодного гравця київського Динамо в основі. Проти словаків їх може вийти навіть двоє. Як інформує Роман Бебех, на тренування напередодні завтрашньої гри награвався склад, відмінний від того, який вийшов у Чехії в четвер. Сам Шевченко зізнався, що не всі футболісти збірної можуть відновитись у такі короткі терміни. Особливо ті, яким не вистачає практики у клубах. Відповідно, головний тренер не виключив ротації.

Україна – Словаччина: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

На суботньому тренування у складі, який дуже схожий на основний, працював Микита Бурда. Імовірно, центральний захисник Динамо замінить Сергія Кривцова з Шахтаря, якому останнім часом відверто бракувало ігрової практики.

В одній команді з гравцями основи також бігали атакувальні півзахисники: Віктор Циганков та Олександр Зінченко. Динамівець замінить когось з дуету Коноплянка-Ярмоленко? Якщо так, це був би дуже неочікуваний варіант. Обох Шевченко досить швидко замінив у четвер – радше за все, це було пов'язано з тим, щоб дати їм краще відпочити перед грою у Львові, а не маринувати на "банці". Хіба що комусь із них відведуть роль джокера для підсилення гри по ходу непростої зустрічі.

Україна – Словаччина: Шовковський допомагає Луніну – збірна провела тренування на Арені Львів

Знайти місце у старті Зінченку ще важче. Маліновський та Марлос зіграли проти чехів дуже продуктивно. Можливо, гравець, якого Гвардіола в Манчестер Сіті випускав на позиції лівого захисника, замінить Миколу Матвієнка? Чи все-таки Маліновського? Не виключено, що Шевченко просто хоче заплутати тренерський штаб словаків. У будь-якому разі все вирішиться завтра.

Хто точно зіграє 9 вересня, так це захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який першим заявився на суботнє тренування і почав працювати з Андреа Малдерою. Його намагались завернути, щоб вся команда вийшла разом на поле. На що центрбек у своєму стилі відповів: "Хлопці, так вже час – потрібно тренуватись".

Україна – Словаччина: прогноз на матч Ліги націй

А як думаєте ви, чи варто міняти переможний склад? Якщо так, то кого саме потрібно замінити? Свої думки висловлюйте в коментарях нижче.