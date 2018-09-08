Україна – Словаччина: Шовковський допомагає Луніну – збірна провела тренування на Арені Львів

Збірна України продовжує підготовку до матчу Ліги націй проти Словаччини, тренуючись у Львові.

Футболісти збірної України напередодні матчу проти Словаччини провели тренування на Арені Львів. Команда працювала майже у повному складі – не було лише Євгена Хачеріді, який покинув розташування "синьо-жовтих" через травму.

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Традиційно окремо від польових гравців тренувалися воротарі – Андрій Пятов і Андрій Лунін займалися під пильним оком Педро Харо. Окрім цього, молодому голкіперу настанови давав персонально Олександр Шовковський.

Матч в рамках Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня о 16.00 за порожніх трибун Арени Львів. Нагадаємо, що "синьо-жовті" лідирують у групі після виїзної перемоги над Чехією з рахунком 1:2.

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Фото: ФФУ