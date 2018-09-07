Шевченко увійшов у трійку тренерів збірної України за цікавим показником

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здобула перемогу в першому матчі Ліги націй проти Чехії, а сам тренер встановив особисте досягнення.

Переможний гол у матчі проти Чехії забив Олександр Зінченко, який вийшов на заміну. Це 5-й випадок за тренерську кар'єру Шевченка, коли відзначається гравець, який вийшов на заміну. Раніше це вдавалось Руслану Ротаню, Андрію Ярмоленку, Артему Бесєдіну і Олександру Караваєву, повідомляє видання Команда 1.

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Проте лише Ротань, Бєсєдін та Зінченко відзначались в офіційних матчах. Таким чином Шевченко став третім тренером збірної України за кількістю результативних замін.

Чинного головного тренера випереджають Олексій Михайличенко (4 заміни за 12 матчів) та Михайло Фоменко (6 замін за 24 матчі).

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією. Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові 9 вересня проти збірної Словаччини.

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