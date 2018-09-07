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Шевченко увійшов у трійку тренерів збірної України за цікавим показником

16:03 2230 Читать на русском
Шевченко увійшов у трійку тренерів збірної України за цікавим показником
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка здобула перемогу в першому матчі Ліги націй проти Чехії, а сам тренер встановив особисте досягнення.

Переможний гол у матчі проти Чехії забив Олександр Зінченко, який вийшов на заміну. Це 5-й випадок за тренерську кар'єру Шевченка, коли відзначається гравець, який вийшов на заміну. Раніше це вдавалось Руслану Ротаню, Андрію Ярмоленку, Артему Бесєдіну і Олександру Караваєву, повідомляє видання Команда 1.

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Проте лише Ротань, Бєсєдін та Зінченко відзначались в офіційних матчах. Таким чином Шевченко став третім тренером збірної України за кількістю результативних замін.

Чинного головного тренера випереджають Олексій Михайличенко (4 заміни за 12 матчів) та Михайло Фоменко (6 замін за 24 матчі).

Нагадаємо, Україна дебютувала у Лізі націй виїзною перемогою над Чехією. Наступний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові 9 вересня проти збірної Словаччини.

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Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
Матч завершено
1 : 2
Україна
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Теги
Ліга націй Україна Україна Чехія - Україна Михайло Фоменко Михайло Фоменко Олексій Михайличенко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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