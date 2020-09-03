"Факт, що команда не збиралася майже рік – невелика проблема для тренерського штабу нашої збірної, але всі команди виявилися в таких же умовах. Вірус вніс корективи в футбольний календар, у Андрія Шевченка було не так багато часу, щоб підготуватися до Ліги націй.

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Але наші збірники великі професіонали і зможуть підготуватися до турніру. Крім того, тренери запросили новачків, у яких буде можливість зрозуміти принципи першої команди країни. Думаю, великих експериментів не буде. Все ж головне завдання тренерів – підготувати команду до відбіркового циклу чемпіонату світу і фінальної частини Євро. Хоча новачки, які отримали виклик, теж мають шанс стати частиною команди і з'явитися на полі в матчах проти Швейцарії та Іспанії.

Іншого завдання, ніж посісти перше місце в своїй групі Ліги націй, і бути не може. Якби не було такого завдання, можна не збиратися разом і не брати участь в турнірі. У збірній завжди були найвищі завдання, адже це не клуб. Звичайно, хочеться, щоб збірна виграла обидва стартові матчі, хоча другу гру і доведеться грати на виїзді в Іспанії.

Дуже шкода, що матч зі Швейцарією у Львові буде без глядачів. Упевнений, якби Арена-Львів змогла прийняти уболівальників, наша команда показала ще більш красивий і атакувальний футбол, а гості відчули б на собі львівську "гостинність". Утім, до порожніх трибун футболісти вже теж звикли і зуміють абстрагуватися від цього факту, щоб зосередитися на тому, щоб обіграти в рідних стінах Швейцарію. Хоч і без уболівальників, але енергетика Львова, де збірна не програє, має допомогти підопічним Андрія Шевченка", – цитує Федецького Команда №1.

Поєдинок Україна – Швейцарія відбудеться у четвер, 3 вересня, у Львові. Початок матчу 1-го туру Ліги націй – о 21:45.

Україна – Швейцарія: анонс матчу Ліги націй