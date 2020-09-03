"Тот факт, что команда не собиралась почти год – небольшая проблема для тренерского штаба нашей сборной, но все команды оказались в таких же условиях. Вирус внес коррективы в футбольный календарь, у Андрея Шевченко было не так много времени, чтобы подготовиться к Лиге наций.

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Но наши сборники большие профессионалы и смогут подготовиться к турниру. Кроме того, тренеры пригласили новичков, у которых будет возможность понять принципы первой команды страны. Думаю, больших экспериментов не будет. Все же главная задача тренеров – подготовить команду к отборочному циклу чемпионата мира и финальной части Евро. Хотя новички, которые получили вызов, имеют шанс стать частью команды и появиться на поле в матчах против Швейцарии и Испании.

Иной задачи, чем занять первое место в своей группе Лиги наций, и быть не может. Если бы не было такой задачи, можно не собираться вместе и не участвовать в турнире. В сборной всегда были самые высокие задачи, ведь это не клуб. Конечно, хочется, чтобы сборная выиграла оба стартовых матча, хотя вторую игру и придется играть на выезде в Испании.

Очень жаль, что матч со Швейцарией во Львове будет без зрителей. Уверен, если бы Арена-Львов смогла принять болельщиков, наша команда показала бы еще более красивый и атакующий футбол, а гости почувствовали бы на себе львовское "гостеприимство". Впрочем, к пустым трибунам футболисты уже тоже привыкли и смогут абстрагироваться от того факта, чтобы сосредоточиться на том, чтобы обыграть в родных стенах Швейцарию. Хотя и без болельщиков, но энергетика Львова, где сборная не проигрывает, должна помочь подопечным Андрея Шевченко", – цитирует Федецкого Команда №1.

Поединок Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало матча 1-го тура Лиги наций – в 21:45.

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