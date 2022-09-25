"У нас багато мікротравм і дрібних болячок. Це легко собі уявити, адже нам довелося зіграти дві справді важкі, справді шалені, справді швидкі ігри. Ми багато ризикували в обох зустрічах, тому в нас є один або два забої, нездужання і проблеми, але ми впораємося з цим у найближчі 24 години.

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Наразі я думаю тільки про те, які у мене проблеми перед грою у вівторок (проти України – прим.), а не про наслідки. Ми знаємо, що нам потрібно взяти очко. Знаємо, що у нас попереду важкий виїзд. Знаємо, що повинні грати дуже добре. Якщо ми це зробимо, то посядемо перше місце в групі. Тоді ми зможемо поговорити про винагороду. У цій кампанії Ліги націй ми вже набрали більше очок, ніж у попередній. Тож ми продовжуємо вдосконалюватися.

Мактомінай не зіграє з Україною через перебір жовтих карток. Кіран Тірні був обережний у першому таймі – він отримав удар, і лікар вирішив зняти його з гри. У Аарона Хікі така ж ситуація. Він відчув, що його підколінне сухожилля трохи натягнуте, але я не думаю, що є причини для занепокоєння. Це просто наслідки того, що нас попросили зіграти дві гри за такий короткий проміжок часу, чого не довелося робити жодній іншій країні – тільки нам та Україні", – цитує Кларка The Sun.

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