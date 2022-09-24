Шотландці вдруге за три дні проводили поєдинок на Гемпден Парк у Глазго. Головний тренер Стів Кларк випустив майже ідентичний склад, як і на переможний матч з Україною (3:0), зробивши лише дві заміни.

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Невеликою втомленістю "тартанової армії" вже на старті скористався Перрот, який розібрався з оборонцями і забив. Проте гол скасували після перегляду VAR через офсайд. Кількома хвилинами пізніше ірландці досягли свого – Іган результативно вразив ближній кут воріт після не надто вдалого розіграшу кутового. До перерви гра була доволі рівною з боротьбою у центрі. Неприємною новиною для Стіва Кларка перед матчем з українцями стала травма Тірні.

На другий тайм шотландці вийшли доволі зарядженими. І вже за 5 хвилин Крісті розібрався на лівому фланзі й подав у штрафний, де майже без боротьби м'яч у ворота головою переправив Хендрі. Ірландія вирішила захищатись низьким блоком, очікуючи на контратаки. Одна з таких була на 55-й, коли Обафемі та Перрот вибігали два в один, але Трой не переграв Гордона.

Тотальний тиск, зрештою, дав результат. Під час подачі кутового на 79 хвилині м'яч влучив у руку одного з гравців ірландців, а рефері вказав на пенальті. До позначки підійшов Крісті, який впевнено розвів м'яч і голкіпера у різні кути. Фінальний свисток зафіксував перемогу "тартанової армії", яка повернула собі лідерство (на 2 пункти більше, ніж в України).

Вирішальним для Шотландії буде матч останнього туру проти підопічних Олександра Петракова в Кракові. Саме ці дві команди розіграють між собою першу сходинку групи В1 та, відповідно, путівку в елітний дивізіон Ліги націй. "Синьо-жовтих" влаштує лише перемога.

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