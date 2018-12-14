Україна – Сербія: матч відбору до Євро-2020 відбудеться у Львові, – ТаТоТаке

Збірна України зіграє домашній матч з Сербією в відборі до ЧЄ-2020 на Арені Львів.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотников в ефірі програми ТаТоТаке. Зазначається, що таке рішення нібито прийняла ФФУ.

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Збірна України зіграє проти Сербії 7 червня 2019 року в третьому турі відбіркового етапу на Євро-2020. Це буде перший домашній поєдинок для України у відборі.

Збірна України у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020 зіграє в групі B, де її суперниками будуть збірні Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

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Варто зауважити, що президент ФФУ Андрій Павелко раніше обіцяв, що перший домашній матч відбору українці зіграють саме у Львові.