Яремчук оцінив шанси збірної України у відборі Євро-2020

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував підсумки жеребкування відбіркового циклу чемпіонату Європи-2020.

"Португалія – це чемпіон Європи. Тут і говорити нічого. У Сербії теж хороша команда. На мою віком, по 1995 роком народження, серби стали чемпіонами світу серед юніорів, і це багато про що говорить.

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Багато з тих хлопців, які виграли золото в Новій Зеландії в 2015, зараз виступають в національній команді. Там багато зірок. Буде непросто, але цікаво. Хоча легкої прогулянки ніхто не чекає і від матчів з Литвою і Люксембургом. Але ми будемо боротися за вихід на Євро-2020", – сказав Яремчук Команда 1.

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