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"Збірна України прийматиме Португалію на НСК Олімпійський", – Циганик

20:23 444 Читать на русском
"Збірна України прийматиме Португалію на НСК Олімпійський", – Циганик
Ігор Циганик / Facebook

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів, де "синьо-жовті" гратимуть матчі відбору до Євро-2020

У нас 5 домашніх матчів у кваліфікації ЧЄ-2020 (насправді таких матчів лише 4 – прим. "Футбол 24"). П'ять міст отримають можливість провести матчі збірної України. Обов'язково в цьому списку будуть Київ, Харків і Львів. Ще два міста стануть відомі пізніше, поки вони не затверджені.

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Є такий інсайд, що з Португалією збірна зіграє в Києві. Це можна вже сказати точно і однозначно, це буде топовий матч проти чемпіона Європи, на який прийде весь стадіон. Такий поєдинок повинен пройти на головній арені країни", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

До слова, збірна України потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

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Теги
Євро-2020 Україна Україна НСК Олімпійський Португалія Португалія Ігор Циганик
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