Збірна України в рамках 7-го туру кваліфікації відбору на чемпіонату Європи-2024 зіграє з Північною Македонією. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Без права на осічку

Після нічиєї з Англією з'явилася ілюзія готовності збірної України тягатися з грандами на рівних. Подальший винос у Мілані спустив нас із небес на землю. Що найбільш прикро, поразка від Італії поставила підопічних Сергія Реброва у неприємне становище – "Скуадра", "синьо-жовті" та македонці набрали по 7 очок, однак апеннінці мають матч у запасі.

У останньому турі українці зіграють саме з Італією. У цих умовах не можна допустити осічок з Північною Македонією чи Мальтою, якщо цього не зроблять підопічні Лучано Спаллетті у своїх наступних трьох матчах. Ну і за будь-яких умов треба бити їх у останньому турі, причому за рівності очок доведеться перемагати "адзуррі" з кращим рахунком, ніж 2:1.

Чого чекати від матчу з Північної Македонією

Зустріч у Скоп'є змусила дістати валідол. Після першого тайму Україна горіла з рахунком 0:2, однак по перерві вдалося забити тричі й вирвати перемогу – такого "синьо-жовті" не робили понад 20 років. Настільки великі проблеми були пов'язані з шикарною роботою балканців у середньому блоці. Підопічні Благоє Мілевскі начисто зруйнували наші звичні канали передач.

Суперник ще й грамотно скеровував наш білд-ап в сторону Тимчика, для якого робота у розіграшах є вразливістю боком. Туди ж вони тиснули у своїх контратаках – лівий фланг македонців є ключовим, адже там грають найкращі футболісти (Аліоскі та Ельмас). Схожу тактику колектив використовував і проти Італії, де вдалося зачепитись за справедливу нічию.

Втім, два голи у ворота Трубіна прилетіли випадково, а без них у атаці Македонії навіть згадати нічого. Як і у нашої збірної – так, Сергій Ребров провів грамотні заміни, команда дещо перебудувалася структурно, але до голу зі стандарту на 62-й хвилині моментів не виникало. Та і потім величезну роль зіграв клас Мудрика й Циганкова – а по суті Україна награла на 0,95 очікуваних голів.

Втім, варто не забувати, що "синьо-жовті" тоді проводили перший офіційний матч з новим тренером. Та і схема була зовсім іншою – 3-4-2-1 замість нинішніх 4-3-3 з двома інсайдами в основі центрального трикутника. Попри це, проблеми з організацією моментів залишаються, адже їх не вистачало навіть з Мальтою.

Варто готуватись до валідолу. Для Північної Македонії сьогоднішній поєдинок такий же важливий, як і для нас. Балканці непогано виглядали навіть з Англією в перші 30 хвилин, допоки не пропустили перший гол (а потім ще шість). Можна не сумніватись, що кількість єдиноборств нині буде феєричною, як і різноманітних кросів у штрафний України.

Але головною проблемою є наш склад

Україна залишилась без провідних вінгерів

У жовтні доведеться зіграти без двох найкращих правих вінгерів – Циганкова та Ярмоленка. Критичність цієї втрати неможливо переоцінити. Андрій, наприклад, з відривом лідирує в УПЛ за кількістю передач в радіус 20-ти метрів від воріт, що переносилось і на збірну. З Німеччиною взагалі був якийсь бенефіс, однак навіть у поєдинку з італійцями атака великою мірою трималася на інтелектуальних здібностях капітана.

Циганков же може дати більшу динаміку й активніше допомагати в захисті, а крім того Вітя додає тактичної гнучкості. Він може зіграти і на лівому фланзі, і під нападником, і формувати першу лінію пресингу. Щоправда, у зустрічі з Італією він не вразив (як і всі інші).

У таких умовах очевидним варіантом заміни здається Зубков. Він є найкращим правим вінгером Шахтаря. Саме Олександр розігнав гольову атаку з Порту і саме після його вривання у штрафний стався третій гол у ворота Антверпена. А ще Сашко забивав Ворсклі, створив купу моментів з Вересом, асистував у Кривому Розі, тощо.

Зубков перебуває у прекрасній формі. До того ж, він добре знайомий Сергію Реброву ще з часів Ференцвароша. Що найбільш важливо, поява Олександра дозволить тренеру не вигадувати велосипед на інших позиціях, виставивши найсильніших виконавців – хоча у лідера Шахтаря є певні проблеми з реалізацією.

Є й інші варіанти. Наприклад, існує також ідея з переведенням на правий край Маліновського – Руслан би зміщувався у напівфланги й комбінував з центрхавами, звільнивши фланг для ривків Коноплі. Був також Русин, який звик діяти в ширині, але Назарій до фінальної заявки не потрапив.

На інших же позиціях все досить стабільно. Була інтрига щодо вибору центрбека, однак після травми Кривцова вона зникла. Матвієнко буде в основі, тільки якщо Сергій Ребров не спробує поставити Зінченка на лівий фланг оборони (тоді Миколенка можна змістити в центр) – на це було б цікаво поглянути, однак Україні зараз не до експериментів.

Хто зіграє на вістрі атаки та у воротах?

Є певні питання щодо вибору нападника. Здавалось би, все очевидно – у Довбика 3+2 в Ла лізі, а Яремчука тільки почали випускати на поле. Втім, за збірну Артем не забиває вже понад рік, а від призначення Реброва й до матчу з італійцями він навіть по воротах не бив. До того ж, частка браку в статистичних показниках форвардів однаково висока (особливо в єдиноборствах).

Довбик здорово виглядав у другій 30-хвилинці поєдинку проти Італії, тож він здається фаворитом на місце в основі (тим паче, після перформансу в Жироні у вересні).

Є ще варіант з Ванатом – мобільним, нахабним у дриблінгу й ефективним у зонах завершення нападником. Сергій Ребров поки що більше довіряє таранним форвардам, однак Владислав на заміну виходить регулярно.

Але знову ж таки – все це пахне експериментами, а зараз Україні не до них. На Північну Македонію потрібні максимально перевірені рішення, тож навряд чи склад збірної нас здивує. Реально відкритим здається тільки воротарське питання, однак нинішня форма Трубіна змушує прогнозувати саме його появу у старті.

Орієнтовні склади на матч Україна – Північна Македонія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Північна Македонія: Шишковскі – Манєв, Серафімов, Мусліу – Дімоскі, Атанасов, Алімі, Аліоскі – Барді – Міовскі, Ельмас

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Як вже говорилось, варто приготуватись до непростого поєдинку. Без Ярмоленка може суттєво просісти якість наших позиційних атак, адже він круто відкривався у центрі, створював додаткові канали передач і сам круто підігрував. Форма наших нападників у збірній теж викликає запитання.

Зрештою, варто згадати перший матч – великою мірою, все вирішила аномально висока реалізація, а от у тактичному плані знайти ефективний ключ до блоку Північної Македонії не вийшло. Балканці ж при цьому люблять виконувати різноманітні кроси, що є проблемою для наших захисників.

Втім, переоцінювати підопічних Благоє Мілевскі не слід. Шість із семи очок вони набрали у поєдинках з Мальтою, а з Україною та Італією не в останню чергу допомагав поганий газон у Скоп'є. Та і все одно у них вкрай мало моментів – а пропускають македонці регулярно. Аналогічно не слід недооцінювати наші можливості – у "синьо-жовтих" є проблеми на правому краю, але на інших позиціях все стабільно.

Букмекери та експерти вважають Україну фаворитом протистояння. Ми приєднуємось до цих оцінок. У Сергія Реброва значно більше можливостей – як кадрових, так і тактичних. Клас у наших виконавців повище, а моменти точно будуть. Важливо тільки реалізовувати їх.

Віримо, що це вдасться, однак Північна Македонія не здасться без бою. Готуємось до валідолу.