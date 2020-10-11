Україна – Німеччина: Гнабрі оцінив гру підопічних Шевченка
Форвард Бундестім Серж Гнабрі прокоментував перемогу над збірною України.
"Ми провели хорошу гру. Могли все вирішити значно раніше. Україна – складний суперник. Команда діяла компактно, жорстко, не залишала вільного простору. Однак ми старалися тримати все під контролем та змушували їх помилятися.
Україна – Німеччина – 1:2 – відео голів і огляд матчу
Збірна Німеччини не може просто взяти та скопіювати гру і впевненість Баварії. Це дві різні команди. Додатковий гравець атаки не завадив би попереду, але ми впоралися", – сказав Серж Гнабрі в ефірі ARD.
Нагадаємо, збірна України мінімально поступилась Німеччині з рахунком 1:2 у третьому турі Ліги націй.
Україна – Німеччина: Шевченко втрачає лідера і шанс, трагедія найкращого українця, вражаючий суперник Шахтаря