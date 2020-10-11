Украина – Германия: Гнабри оценил игру подопечных Шевченко
Форвард Бундестим Серж Гнабри прокомментировал победу над сборной Украины.
"Мы провели хорошую игру. Могли все решить гораздо раньше. Украина – сложный соперник. Команда действовала компактно, жестко, не оставляла свободного пространства. Однако мы старались держать все под контролем и заставляли их ошибаться.
Украина – Германия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Сборная Германии не может просто взять и скопировать игру и уверенность Баварии. Это две разные команды. Дополнительный игрок атаки не помешал бы впереди, но мы справились", – сказал Серж Гнабри в эфире ARD.
Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.
Украина – Германия: Шевченко теряет лидера и шанс, трагедия лучшего украинца, впечатляющий соперник Шахтера