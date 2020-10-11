"Мы провели хорошую игру. Могли все решить гораздо раньше. Украина – сложный соперник. Команда действовала компактно, жестко, не оставляла свободного пространства. Однако мы старались держать все под контролем и заставляли их ошибаться.

Украина – Германия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сборная Германии не может просто взять и скопировать игру и уверенность Баварии. Это две разные команды. Дополнительный игрок атаки не помешал бы впереди, но мы справились", – сказал Серж Гнабри в эфире ARD.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии со счетом 1:2 в третьем туре Лиги наций.

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