Україна – Нігерія: Ндіді, Омеруо та ще кілька гравців пропустять товариський матч

Збірна Нігерії зіграє спаринг проти України без кількох своїх ключових гравців, на їхнє місце викликані інші.

Збірна України проведе товариський матч із Нігерією 10 вересня на Дніпро-Арені. Щоправда, вболівальники не побачать у поєдинку головних зірок "суперорлів".

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Як повідомляє pulse.ng, спаринг пропустять Оніньє Ндіді, Кеннет Омеруо, Тайрон Ебуехі та Генрі Оньєкуру. Раніше повідомлялось, що через травму не зіграє Ахмед Муса.

Замість них у збірну викликані Андерсон Есіті, Браян Ідову, Денніс Бонавентуре та Джош Маджа. Денніс вже приїжджав минулого серпня до України у складі Брюгге. У 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів бельгійці вибили з турніру київське Динамо (4:3 за сумою двох матчів).

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