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Україна – Нігерія: Ндіді, Омеруо та ще кілька гравців пропустять товариський матч

00:06 99 Читать на русском
Україна – Нігерія: Ндіді, Омеруо та ще кілька гравців пропустять товариський матч
Оніньє Ндіді / goal.com

Збірна Нігерії зіграє спаринг проти України без кількох своїх ключових гравців, на їхнє місце викликані інші.

 

Збірна України проведе товариський матч із Нігерією 10 вересня на Дніпро-Арені. Щоправда, вболівальники не побачать у поєдинку головних зірок "суперорлів".

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Як повідомляє pulse.ng, спаринг пропустять Оніньє Ндіді, Кеннет Омеруо, Тайрон Ебуехі та Генрі Оньєкуру. Раніше повідомлялось, що через травму не зіграє Ахмед Муса.

Замість них у збірну викликані Андерсон Есіті, Браян Ідову, Денніс Бонавентуре та Джош Маджа. Денніс вже приїжджав минулого серпня до України у складі Брюгге. У 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів бельгійці вибили з турніру київське Динамо (4:3 за сумою двох матчів).

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