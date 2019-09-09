Овертайм — 23:00 1067
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Твіттеріада. Циганков "запалює гру", Морозюки "дають секс", а володар "Золотого м'яча" підтримав кривдника Луніна
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Північна Ірландія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020Євро-2020 — 21:40 458
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Україна – Нігерія: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 19:10 3484
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Україна – Нігерія: передматчева прес-конференція Гернота РораЗбірна України — 18:44 1136
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УПЛ затвердила дати та час початку матчів 8, 9 та 10 турівУкраїна — 17:52 664