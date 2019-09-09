Дніпро скучив за збірною України. На відкрите тренування "синьо-жовтих" завітали понад 7 тисяч вболівальників.

Збірна України провела відкрите тренування на Дніпро-Арені. Як повідомляє ФФУ, захід відвідали 7200 глядачів.

Під час тренування розігрували призи, також футболісти вибивали на трибуни м'ячі, роздавали автографи і з ними можна було зробити фото.

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"Синьо-жовті" не проводили поєдинків у Дніпрі з 2009 року, коли у рамках відбіркового циклу чемпіонату світу-2010 мінімально перемогли Англію (1:0).

Поєдинок Україна – Нігерія відбудеться 10 вересня.