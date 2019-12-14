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Україна – непростий суперник, вони не зазнали жодної поразки під час відбору до Євро-2020, – Драговіч

14 грудня 23:09 475 Читать на русском
Україна – непростий суперник, вони не зазнали жодної поразки під час відбору до Євро-2020, – Драговіч
Александар Драговіч (у червоній формі) / AP

Захисник збірної Австрії Александар Драговіч, який виступав за київське Динамо, оцінив суперників австрійців на Євро-2020.

"Збірна Нідерландів – прихований фаворит турніру. Україна – теж непростий суперник, їм вдалося перевершити в кваліфікації Португалію і Сербію, вони не зазнали жодної поразки.

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Неважливо, хто ще буде одним суперником в групі – на цій стадії немає слабких команд. Треба дивитися за своєю грою і виступити краще, ніж на минулому Євро", – зазначив Драговіч в коментарі Salzburger Nachrichten.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Австрією у третьому турі групового раунду Євро-2020. Матч відбудеться 22 червня.

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Теги
Нідерланди Нідерланди Україна Україна Австрія Австрія Євро-2020 Александар Драговіч Александар Драговіч
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