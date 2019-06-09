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Україна – Люксембург: пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка

18:00 844 Читать на русском
Україна – Люксембург: пряма трансляція прес-конференції Андрія Шевченка
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

"Футбол 24" підготував для Вас пряму трансляцію прес-конференції головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

 

Національна команда України проведе зустріч із Люксембургом в рамках відбору до Євро-2020. Поєдинок відбудеться 10 червня на Арені Львів, початок о 21:45.

Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020

9 червня о 18:00 головний тренер "жовто-синіх" Андрій Шевченко проведе передматчеву прес-конференцію.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції на "Футбол 24".

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