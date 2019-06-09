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Украина – Люксембург: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко

18:00 81 Читати українською
Украина – Люксембург: прямая трансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
Андрей Шевченко / Фото ФФУ

"Футбол 24" подготовил для Вас прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

 

Национальная команда Украины проведет встречу с Люксембургом в рамках отбора к Евро-2020. Поединок состоится 10 июня на Арене Львов, начало в 21:45.

Украина – Люксембург: прогноз на матч отбора к Евро-2020

9 июня в 18:00 главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко проведет предматчевую пресс-конференцию.

Смотрите прямую трансляцию пресс-конференции на "Футбол 24".

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