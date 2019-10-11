Україна – Литва: Мілевський приїхав на стадіон, щоб підтримати команду Шевченка

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський вшанував своєю присутністю матч відбору на Євро-2020 між Україною та Литвою.

Форвард Динамо Брест не забуває про підтримку збірної України, за яку сам відіграв 50 матчів.

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"Мужики, удачі!", – саме такий підпис залишив Мілевський під своїм фото в Instagram, на якому він зі своїм агентом Олександром Панковим сидить на трибунах ОСК Металіст.

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Нагадаємо, востаннє досвідчений форвард отримував виклик до збірної України ще у 2012 році.