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Україна – Литва: Мілевський приїхав на стадіон, щоб підтримати команду Шевченка

22:30 347 Читать на русском
Україна – Литва: Мілевський приїхав на стадіон, щоб підтримати команду Шевченка
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо

Екс-нападник збірної України Артем Мілевський вшанував своєю присутністю матч відбору на Євро-2020 між Україною та Литвою.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Форвард Динамо Брест не забуває про підтримку збірної України, за яку сам відіграв 50 матчів.

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"Мужики, удачі!", – саме такий підпис залишив Мілевський під своїм фото в Instagram, на якому він зі своїм агентом Олександром Панковим сидить на трибунах ОСК Металіст.

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Нагадаємо, востаннє досвідчений форвард отримував виклик до збірної України ще у 2012 році.

Mujiki udachi @mr_pankov_aleksandr_official

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

blog_ava
Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
08:00
20480
Теги
Збірна України Українці за кордоном Україна - Литва Артем Мілевський Артем Мілевський
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