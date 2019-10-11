Україна – Литва: у Харків приїхав 91 вболівальник гостей

Литовські вболівальники зібрались скромним десантом на гостьовий матч відбору Євро-2020 проти збірної України.

Матч Україна – Литва в рамках євровідбору відвідає 91 вболівальник прибалтійської збірної, інформує сайт УАФ.

Україна – Литва: стартові склади на матч відбору до Євро-2020

Джерело додає, що порядок на стадіоні забезпечуватимуть 350 стюардів та 15 працівників служби безпеки. Нагадаємо, матч між Україною та Литвою відбудеться сьогодні о 21:45 у Харкові. На стадіоні ОСК Металіст очікується аншлаг, адже ще за кілька днів до матчу було продано більше 35 тисяч квитків.

Матч у Вільнюсі завершився впевненою перемогою команди Шевченка з рахунком 3:0, а гравці української збірної відзначили неймовірну підтримку від своїх фанатів.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат