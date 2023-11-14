Головний тренер збірної Італії Лучано Спалетті вніс корективи в заявку на матчі відбору до Євро-2024.

Перед важливими іграми в відбірковому циклі до Євро-2024 італійці зіткнулися з кадровими проблемами. Лучано Спаллетті не зможе розраховувати на низку ключових гравців.

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Як повідомляє офіційний сайт федерації футболу Італії, наставник "Скуадри Адзурри" вирішив довикликати двох футболістів. До національної команди були включені захисники Мануель Лаццарі з Лаціо та Крістіано Бірагі з Фіорентини.

Нагадаємо, що збірна Італії зіграє з Північною Македонією 17 листопада, а через три дні у Леверкузені відбудеться матч з Україною.

Наразі "Скуадра Адзурра" має 10 очок після шести раундів і посідає третє місце. Команда Реброва перебуває на другій сходинці з 13 пунктами.

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