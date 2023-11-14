Главный тренер сборной Италии Лучано Спалетти внес коррективы в заявку на матчи отбора к Евро-2024.

Перед важными играми в отборочном цикле к Евро-2024 итальянцы столкнулись с кадровыми проблемами. Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать на ряд ключевых игроков.

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Как сообщает официальный сайт федерации футбола Италии, наставник "Скуадры Адзурры" решил довызвать двух футболистов. В национальную команду были включены защитники Мануэль Лаццари из Лацио и Кристиано Бираги из Фиорентины.

Напомним, что сборная Италии сыграет с Северной Македонией 17 ноября, а через три дня в Леверкузене состоится матч с Украиной.

Сейчас "Скуадра Адзурра" имеет 10 очков после шести раундов и занимает третье место. Команда Реброва находится на второй строчке с 13 пунктами.

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