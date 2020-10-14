"Не все удалось, но так бывает. Мы готовились к Украине, все знали. Но не всегда получается так, как хочется. Нельзя сказать, что я очень разочарован. Что имеем, то имеем. Причин плохой реализации может быть очень много, но ответ на это все один: надо еще больше создавать моментов и лучше их реализовывать. Тем более, что соперник был ослаблен. Мы создали определенное количество моментов, но не реализовали. В этом вся проблема. Будем работать дальше, будем совершенствоваться.

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Да, сложно играть на чужом поле перед чужими болельщиками, но надо это делать в любом случае, стараться больше. Ведь мы хотим чего-то достичь в этой Лиге наций. Впереди еще два матча – против Германии и Швейцарии. Постараемся выполнить работу над ошибками, найти проблемы и решить их. Нельзя сказать, что в поражении виноват Де Хеа. Играет вся команда, обороняется вся команда. Нельзя во всем винить одного человека. Я хорошо отношусь ко всем игрокам, всех поддерживаю. Когда-то у кого-то что-то не получается, но это обычная история.

Возможно, во втором тайме игра немного изменилась. Однако я подчеркиваю, что мы сегодня увидели другую Украину, лучшую. Не ту, которая играла в Испании. Хотя команда и потеряла нескольких исполнителей. Мы пытались играть в свою игру, но Украина сегодня была лучше. Концовка матча не удалась, возникла паника. Не помню, когда в последний раз был в Украине. Но я люблю путешествовать. Киев мне вполне нравится. Стратегия Украины не стала для меня сюрпризом. Мы знаем, что такие команды с высокими нападающими играют таким образом. Сегодня им удалось полностью реализовать свою тактику", – подытожил Луис Энрике.

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