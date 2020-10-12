Україна – Іспанія: підопічні Луїса Енріке провели тренування на НСК Олімпійський
12:48 - Читать на русском
Суперник збірної України завершує підготовку до матчу Ліги націй.
Іспанія сьогодні, 12 жовтня, провела традиційне годинне тренування на НСК Олімпійський перед матчем проти України, повідомляє офіційний твіттер піренейців.
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Гравці "Фурії Рохи" після невеликої розминки зіграли у "квадрат" усім складом, вчергове продемонструвавши прекрасний контроль м'яча у кожного представника команди.
Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.
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