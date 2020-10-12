Іспанія сьогодні, 12 жовтня, провела традиційне годинне тренування на НСК Олімпійський перед матчем проти України, повідомляє офіційний твіттер піренейців.

Україна – Іспанія: Луїс Енріке оголосив заявку на поєдинок Ліги націй

Гравці "Фурії Рохи" після невеликої розминки зіграли у "квадрат" усім складом, вчергове продемонструвавши прекрасний контроль м'яча у кожного представника команди.

Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй