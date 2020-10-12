Испания сегодня, 12 октября, провела традиционную часовую тренировку на НСК Олимпийский перед матчем против Украины, сообщает официальный твиттер пиренейцев.

Украина – Испания: Луис Энрике объявил заявку на поединок Лиги наций

Игроки "Фурии Рохи" после небольшой разминки сыграли в "квадрат" всем составом, в очередной раз продемонстрировав прекрасный контроль мяча у каждого представителя команды.

Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций