Украина – Испания: подопечные Луиса Энрике провели тренировку на НСК Олимпийский
12:48 - Читати українською
Соперник сборной Украины завершает подготовку к матчу Лиги наций.
Испания сегодня, 12 октября, провела традиционную часовую тренировку на НСК Олимпийский перед матчем против Украины, сообщает официальный твиттер пиренейцев.
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Игроки "Фурии Рохи" после небольшой разминки сыграли в "квадрат" всем составом, в очередной раз продемонстрировав прекрасный контроль мяча у каждого представителя команды.
Напомним, встреча с командой Шевченко состоится уже в ближайший вторник, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.
Испания одолела Швейцарию благодаря ужасной ошибке соперников и едет на матч в Киев в статусе лидера группы Лиги наций
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