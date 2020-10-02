Головний тренер іспанської збірної Луїс Енріке оперативно підшукав, ким замінити у заявці команди на матчі Ліги націй УЄФА травмованого Дані Карвахаля.

Оборонця мадридського Реала в таборі "Фурії рохи" замінить універсал Барселони, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Луїс Енріке довикликав у національну команду Серхі Роберто. Він замінить травмованого Карвахаля, який зазнав важкого ушкодження на тренуванні "вершкових" у п'ятницю. Востаннє Серхі Роберто одягав футболку збірної Іспанії в червні 2019-го, коли зіграв 90 хвилин проти Фарер.

До слова, збірна Іспанії у рамках Ліги націй 10 жовтня зіграє проти швейцарців вдома, а 13 жовтня зустрінеться з командою України на НСК Олімпійський. Перед цим "Фурія роха" проведе спаринг зі збірною Португалії (7 жовтня).

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