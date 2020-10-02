Главный тренер испанской сборной Луис Энрике оперативно подыскал, кем заменить в заявке команды на матчи Лиги наций УЕФА травмированного Дани Карвахаля.

Защитника мадридского Реала в лагере "Фурии рохи" заменит универсал Барселоны, сообщает официальный твиттер сборной.

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Луис Энрике довызвал в национальную команду Серхи Роберто. Он заменит травмированного Карвахаля, получившего тяжелое повреждение на тренировке "сливочных" в пятницу. Последний раз Серхи Роберто надевал футболку сборной Испании в июне 2019-го, когда сыграл 90 минут против Фарерских островов.

К слову, сборная Испании в рамках Лиги наций 10 октября сыграет против швейцарцев дома, а 13 октября встретится с командой Украины на НСК Олимпийский. Перед этим "Фурия роха" проведет спарринг со сборной Португалии (7 октября).

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