Наставнику "Фурії Рохи" додалося головного болю перед матчем з українцями.

Одразу двоє гравців збірної Іспанії не зможуть допомогти своїй команді у матчі 4-го туру Ліги націй проти України.

Україна – Іспанія: УЄФА назвав бригаду арбітрів на поєдинок Ліги націй

Форвард Вільяреала Жерар Морено та захисник Лідса Дієго Льоренте не змогли закінчити недільне тренування, повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Обидва футболісти відчули дискомфорт у м'язах і тренерський штаб прийняв рішення не брати їх на виїзний поєдинок проти "синьо-жовтих" до Києва.

До слова, Морено у вчорашньому матчі проти Швейцарії (1:0) з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши автора єдиного гола Мікеля Оярсабаля. Льоренте весь поєдинок провів у запасі.

Нагадаємо, зустріч з командою Шевченка відбудеться вже у найближчий вівторок, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

Іспанія здолала Швейцарію завдяки жахливій помилці суперників і їде на матч з Україною в статусі лідера групи Ліги націй