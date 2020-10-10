Матч турніру УЄФА між українцями та іспанцями розсудять арбітри з Польщі.

Поєдинок четвертого туру Ліги націй між командами Андрія Шевченка та Луїса Енріке обслуговуватиме бригада арбітрів з Польщі на чолі з 44-річним Павелом Гілем.

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Як інформує офіційний сайт УАФ, на лініях йому допомагатимуть Конрад Сапела та Марцін Борковський. Резервним арбітром буде Павел Рачковський, а роль делегата УЄФА виконуватиме Конул Мехтієва (Азербайджан). Суддівський спостерігач – Стефано Подечі (Сан-Марино).

Нагадаємо, сьогодні збірна України у матчі 3-го туру Ліги націй прийматиме Німеччину, а вже за три дні, 13 жовтня, зустрінеться з іспанцями. Обидва поєдинки стартують о 21:45.

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