Чемпіони світу у своєму твіттері оприлюднили імена 23 гравців, які матимуть шанс зіграти проти Боснії та Герцеговини, України та Фінляндії у рамках кваліфікації до ЧС-2022. Відзначимо, що у списку одразу 4 дебютанти – захисник Тео Ернандес, хавбеки Жордан Верету та Орельєн Чуамені й форвард Мусса Діабі.

Петраков викликав заміну Луніну – трійка голкіперів збірної України повністю оновилась

Голкіпери: Уго Льоріс, Майк Меньян, Стів Манданда.

Захисники: Люка Дінь, Лео Дюбуа, Тео Ернандес, Преснель Кімпембе, Жюль Кунде, Рафаель Варан, Курт Зума, Дайот Упамекано.

Півзахисники: Н'Голо Канте, Поль Погба, Орельєн Чуамені, Жордан Верету, Корентен Толіссо.

Нападники: Кіліан Мбаппе, Карім Бензема, Антуан Грізманн, Кінгслі Коман, Мусса Діабі, Тома Лемар, Антоні Марсьяль.

Нагадаємо, зустріч між Францією та Україною відбудеться 4 вересня у Києві на НСК Олімпійський. Наразі в групі D кваліфікації на ЧС-2022 зіграли 3 тури: Франція (7 очок) і Україна (3 пункти) лідирують. Також французи 1 вересня прийматимуть вдома Боснію та Герцеговину, а 7 вересня зіграють з фінами.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу