Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроками, которые будут противостоять Украине в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Чемпионы мира в своем твиттере обнародовали имена 23 игроков, которые получат шанс сыграть против Боснии и Герцеговины, Украины и Финляндии в рамках квалификации к ЧМ-2022. Отметим, что в списке сразу 4 дебютанта – защитник Тео Эрнандес, хавбеки Жордан Верету и Орельен Чуамени и форвард Мусса Диаби.

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Голкиперы: Уго Льорис, Майк Меньян, Стив Манданда.

Защитники: Люка Динь, Лео Дюбуа, Тео Эрнандес, Преснель Кимпембе, Жюль Кунде, Рафаэль Варан, Курт Зума, Дайот Упамекано.

Полузащитники: Н'Голо Канте, Поль Погба, Орельен Чуамени, Жордан Верету, Корентен Толиссо.

Нападающие: Килиан Мбаппе, Карим Бензема, Антуан Гризманн, Кингсли Коман, Мусса Диаби, Тома Лемар, Антони Марсьяль.

Напомним, встреча между Францией и Украиной состоится 4 сентября в Киеве на НСК Олимпийский. Сейчас в группе D квалификации на ЧМ-2022 сыграли 3 тура: Франция (7 очков) и Украины (3 пункта) лидируют. Также французы 1 сентября будут принимать дома Боснию и Герцеговину, а 7 сентября сыграют с финнами.

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