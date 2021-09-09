"Чи отримає команда преміальні за нічию з Францією? Так. Про це нам сказав президент федерації.

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Ми з командою вирішили, що частину грошей з преміальних хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу", – сказав Петраков в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, після 5-ти турів відбору на ЧС-2022 українці зберігають другу сходинку у групі із 5-ма очками. Вирішальними поєдинками стануть виїзний матч проти Фінляндії та дві зустрічі з боснійцями.

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