Україна – Франція: частину преміальних підопічні Петракова віддадуть на благодійність
17:58 - Читать на русском
Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про благородний вчинок своїх підопічних.
Антоні Марсьяль 50’
50’ Антоні Марсьяль
"Чи отримає команда преміальні за нічию з Францією? Так. Про це нам сказав президент федерації.
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Ми з командою вирішили, що частину грошей з преміальних хочемо віддати на благодійність, на потреби дитячого футболу", – сказав Петраков в ефірі ТК Футбол 1.
Нагадаємо, після 5-ти турів відбору на ЧС-2022 українці зберігають другу сходинку у групі із 5-ма очками. Вирішальними поєдинками стануть виїзний матч проти Фінляндії та дві зустрічі з боснійцями.
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