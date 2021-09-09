"Получит ли команда премиальные за ничью с Францией? Да. Об этом нам сказал президент федерации.

Павелко выделил главный позитив от поединка с Францией

Мы с командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола", – сказал Петраков в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, после 5-ти туров отбора на ЧМ-2022 украинцы сохраняют второе место с 5-ю очками. Решающими поединками станут выездной матч против Финляндии и две встречи с боснийцами.

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