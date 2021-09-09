Украина – Франция: часть премиальных подопечные Петракова отдадут на благотворительность
17:59 - Читати українською
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о благородном поступке своих подопечных.
Антони Марсьяль 50’
50’ Антони Марсьяль
"Получит ли команда премиальные за ничью с Францией? Да. Об этом нам сказал президент федерации.
Павелко выделил главный позитив от поединка с Францией
Мы с командой решили, что часть денег из премиальных хотим отдать на благотворительность, на нужды детского футбола", – сказал Петраков в эфире ТК Футбол 1.
Напомним, после 5-ти туров отбора на ЧМ-2022 украинцы сохраняют второе место с 5-ю очками. Решающими поединками станут выездной матч против Финляндии и две встречи с боснийцами.
"Игроки очень быстро сольют тренера": почему Петракова сложно оправдать, а Шева мог бы сделать Украине услугу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter