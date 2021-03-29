"Залишилися задоволені тим, як зіграли вчора. Україна більше контролювала м'яч, ми були змушені оборонятися. З огляду на це, ми повинні бути задоволені нічиєю.

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Не знаю, що сталося в штрафному майданчику. Центральний захисник просто втратив м'яч і потім був змушений фолити на мені", – наводить слова Пуккі у коментарі офіційному сайту УЄФА.

Зазначимо, що збірна України втратила перемогу над Фінляндією через фатальну помилку Миколенка – захисник на останніх хвилинах привіз пенальті у власні ворота. Після цієї нічиєї Україна розташувалась на третій сходинці у групі D, маючи в активі 2 пункти. Стільки ж має і Фінляндія, а лідирує Франція з 4 очками.

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