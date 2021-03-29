Украина – Финляндия: Пукки удивлен роковой ошибкой Миколенко
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 против Украины.
"Остались довольны тем, как сыграли вчера. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей.
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Не знаю, что произошло в штрафной площадке. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", – приводит слова Пукки в комментарии официальный сайт УЕФА.
Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.
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