"Остались довольны тем, как сыграли вчера. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей.

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Не знаю, что произошло в штрафной площадке. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне", – приводит слова Пукки в комментарии официальный сайт УЕФА.

Отметим, что сборная Украины упустила победу над Финляндией из-за роковой ошибки Миколенко – защитник на последних минутах привез пенальти в свои ворота. После этой ничьей Украина расположилась на третьей строчке в группе D, имея в активе 2 пункта. Столько же имеет и Финляндия, а лидирует Франция с 4 очками.

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