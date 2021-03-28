Гравці збірної України Руслан Маліновський та Юхим Конопля поділились очікуваннями від матчу 2-го туру відбору до ЧС-2022.

"Я вважаю, що багато часу пройшло після гри з Францією. Додатковий день дає більше часу на відновлення. Прекрасно почуваюся, готові до матчу", – поділився Маліновський у коментарі телеканалу Футбол.

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Яку команду побачимо сьогодні? В першу чергу, надмотивовану і ту, яка знає, в який футбол грати і вирішувати поставлені перед собою завдання", – додав Конопля.

Матч Україна – Фінляндія стартує 28 березня о 21:45 на НСК Олімпійський. Обидві команди набрали по одному очку в першому турі групи D. "Синьо-жовті" розійшлися миром з Францією, а Суомі розписали мирову з Боснією і Герцеговиною.

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