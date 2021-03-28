"Я считаю, что много времени прошло после игры с Францией. Дополнительный день дает больше времени на восстановление. Прекрасно себя чувствую, готовы к матчу", – поделился Малиновский в комментарии телеканалу Футбол.

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Какую команду увидим сегодня? В первую очередь, сверхмотивированную и знающую, в какой футбол играть и решать поставленные перед собой задачи", – добавил Конопля.

Матч Украина – Финляндия стартует 28 марта в 21:45 на НСК Олимпийский. Обе команды набрали по одному очку в первом туре группы D. "Сине-желтые" разошлись миром с Францией, а Суоми расписали мировую с Боснией и Герцеговиной.

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